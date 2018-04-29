В Национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружен бункер

Море всегда преподносит сюрпризы. Вот и на этот раз, обследуя заповедную зону песчаной пересыпи НПП «Тузловские лиманы», группа ученых нацпарка наткнулась на бункер на 9 км песчаной пересыпи-там, где начинается заповедная зона парка.

Один из бункеров был поврежден мощной морской волной, а второй имел приоткрытую крышку. Бункеры до этого момента тщательно были засыпаны песком и человеку не сведущему в этом, вообще не догадаться. Их было два, один 2,5 м на 7 м, второй 3,2 м на 10 м. Высота их до 2-х метров.

"Не раз я слышал о контрабанде сигарет крупными партиями в экономической зоне Черного моря. Слышал, что через территорию нацпарка, под крышей соответствующих структур идет перевалка контрабанды и то, что в этой зоне парка бывает их перевалка с судов, которые заходят без контроля с товаром со стороны моря. Однако никогда не замечал каких-то признаков, а тут!? Построены бункеры, судя по состоянию досок, еще до моего прихода в нацпарк, т.е. еще до 2015 года при бывшей администрации директора Вторенко. Возможно это резервные хранилища контрабандного товара, на случай облавы? Составлен Акт. Служба охраны нацпарка делает заявление в полицию" - сообщил Иван Русев.