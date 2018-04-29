Рыбинспекция вернула улов браконьеров в Днестровский лиман

Рыбинспектора совместно с представителями Белгород-Днестровской общественной организации «Рыбацкий край» провели рейд на лимане, начиная от Аккерманской крепости, от причала №1 и далее мимо причалов № 2 и № 5.

В ходе рейда из водоёма было изъято более 1км сетей – незаконного орудия лова. Участники рейда составили протоколы, изъяли рыбу, находившуюся в сетях.

Отметим, что вся живая рыба была отпущена в свою водную стихию.

Добавим, в настоящее время на водоёмах Одесской области продолжается запрет на лов рыбы и водных биоресурсов, в связи с нерестом водной фауны.