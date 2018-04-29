В Одессе радикалы избили парня, который нес цветы на Куликово поле

Сегодня, 2 мая, в память о трагических событиях у Дома профсоюзов, которые произошли в 2014 году, жители и гости Одессы приносят цветы на Куликово поле.

Несмотря на кордоны правоохранителей и нацгвардейцев, которые охраняют территорию Соборной площади и Куликова поля, одного из сторонников "Антимайдана" избили оппоненты. Об этом сообщает "Страна" с места событий.

Пострадавшим оказался Михаил Ильин. Его "перехватили" радикально настроенные люди на Приморском бульваре. Парень говорит, что нес цветы на Куликово поле.

По его словам, на него напал глава радикальной группировки "Уличный фронт" Демьян Ганул. Тот в комментарии уклончиво ответил, что Ильина "покарал бог".