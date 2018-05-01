В новой мэрии провели совещания с медиками Приморского и Суворовского районов Одессы

На минувшей неделе директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Евгений Григорьев провел совещания с участием главных врачей, заведующих семейными амбулаториями и семейных врачей Центров первичной медико-санитарной помощи Приморского и Суворовского районов.

Встречи с представителями лечебно-профилактических учреждений состоялись в здании новой мэрии по ул. Косовской. Медики ознакомились с работой Центра предоставления административных услуг, а также высоко оценили удобство новых современных конференц-залов и других помещений новой мэрии.

В ходе совещаний обсуждались вопросы подписания деклараций между пациентами и семейными врачами в Одессе. Директор департамента Евгений Григорьев подчеркнул необходимость активизации процесса подписания деклараций и широкой информационной работы с населением.

Представители медучреждений получили рекомендации по решению проблемных вопросов, возникающих при подписании деклараций. Был представлен план технического улучшения процесса внесения деклараций в электронную медицинскую систему eHealth.

Участники совещания обсудили также вопросы, связанные с автономизацией и запланированным укрупнением Центров первичной медико-санитарной помощи Одессы. Уменьшение количества административного персонала позволит обеспечить экономию ресурсов, которые будут направлены на улучшение материально-технической базы медучреждений, открытие новых амбулаторий, закупку оборудования.

Перед руководителями медучреждений была поставлена задача: увеличить количество подписанных деклараций и обеспечить такую же эффективную работу, как и по реализации государственной программы «Доступные лекарства».

Так, за четыре месяца 2018 года в Одессе освоено 86,6% средств, выделенных из госбюджета на реализацию Программы на данный период. Это позволило одесситам сэкономить около 7 миллионов гривен при приобретении медикаментов по программе «Доступные лекарства».