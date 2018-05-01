Объемы грузоперевозок транспортными предприятиями Одесской области понемногу увеличиваются

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления статистики в Одесской области.

Так, всеми видами транспорта за первые три месяца 2018 года было перевезено 8,2 млн.т грузов, что на 0,9% больше, чем в январе-марте 2017г. В свою очередь, грузооборот составил 15,2 млрд т/км, что на 3,4% меньше, чем в январе-марте 2017 г.

С января по март нынешнего года несущественно возросли показатели отправки грузов железнодорожным транспортом по сравнению с январем-мартом 2017 г. В частности, отправление кокса увеличилось в 22,5 раза, каменного угля - в 1,7 раза, химических и минеральных удобрений - на 45,6%, железной и марганцевой руды - на 15,9%, лома черных металлов - на 8,8%. Вместе с этим отправление нефти и нефтепродуктов уменьшилось на 76,5%, зерна и продуктов перемола - на 29,2%, строительных материалов - на 15,6%, черных металлов - на 14,3%, цемента - на 4,8%, лесных грузов - на 3,4%

Предприятиями автомобильного транспорта (без учета перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) в январе-марте 2018р. Перевезено 0,7 млн.т грузов, что на 28,1% больше, чем в январе-марте 2017г., И выполнен грузооборот в объеме 190,8 млн.ткм, который увеличился на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2017г.