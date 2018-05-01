Долг одесситов за услуги ЖКХ составил почти миллиард гривен

Задолженность одесситов за централизованное отопление и снабжение горячей водой на конец февраля 2018 года составила 618,3 млн.грн. Об этом сообщило Главное управление статистики в Одесской области.

Помимо этого, долги за содержание домов и сооружений, а также придомовых территорий составили - 201,5 млн.грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 73,9 млн.грн, за вывоз бытовых отходов - 26,6 млн.грн.

В тоже время в январе-феврале 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг были назначены 3,5 тыс. домохозяйств. Сумма назначенных субсидий за этот период времени составляла 2687,2 тыс.грн. При этом средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2018 года составил 871,7 грн (по области - 1027,0 грн).

Кроме того, за первые два месяца 2018 года 6 домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2018 года составил 3283,3 грн (по области - 3367,7 грн). В январе-феврале текущего года сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, составляла 56,0 тыс.

Помимо этого, в январе-феврале 2018 года населением города уплачено за жилищно-коммунальные услуги (без газоснабжения), включая долги предыдущих периодов, 628,9 млн.грн, что составило 80,9% начисленных за этот период сумм.