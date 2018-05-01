В центре Одессы задержали мужчину с гранатой

В Одессе правоохранители во время проведения усиленных мер по охране общественного порядка обнаружили у мужчины предмет, внешне похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Только что. Приморский район. Работниками Национальной полиции во время проведения усиленных мер по охране общественного порядка в г. Одессе 2 мая т.г. был обнаружен мужчина, который находился на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны марша "Украинского порядка". В ходе проверки указанного лица с целью установления его личности и поверхностного осмотра, у него была обнаружена сумка черного цвета, в которой находился предмет, внешне похожий на гранату", - сообщили в полиции.

На данный момент злоумышленник задержан, его личность устанавливается. Указано, что по одной из версий, действия задержанного являются покушением в отношении участников марша. Правоохранители продолжают неотложные следственные действия.