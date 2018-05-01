Памятные мероприятия на Куликовом поле прошли без существенных эксцессов

Сегодня по традиции одесситы почтили память погибших 2 мая на Куликовом поле людей.

К забору, ограждающему Дом Профсоюзов, где заживо сгорели более сорока людей, уже с утра приходили люди и возлагали цветы.

Около трех часов дня состоялся траурный митинг, после чего в небо выпустили черные шары, которые изображали души погибших. На каждом из них было написано «Одесса . 2 мая. Помним». Затем в небо выпустили белых голубей.

Отметим, что во время традиционного митинга на безоблачном небе вдруг появилась радуга, которую собравшиеся сочли добрым знаком. Люди скандировали «Одесса-город герой!» «Не забудем, не простим» и «Вон из Одессы , бандеровские бесы!»

Серьезных потасовок не было, однако на площади периодически вспыхивали словесные конфликты с группой националистов, которые пришли на мероприятие. По мнению собравшихся скорбящих людей, сделали они это исключительно с провокационной целью, поэтому они предпринимали попытки выгнать их с этого святого для многих места.

Однако полицейские своевременно вмешивались и не позволяли перепалкам перейти в рукоприкладство.