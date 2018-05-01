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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Пострадавший от покушения на убийство националист Сергей Стерненко полностью восстановился менее, чем за сутки

Категория: Новости


Пострадавший от покушения на убийство националист Сергей Стерненко полностью восстановился менее, чем за сутки

  И это якобы после выстрела из травматического пистолета под основание черепа! Сегодня он как ни в чем не бывало гулял по Куликову полю в окружении группы единомышленников и демонстративно снимал всех, кто пришел к Дому Профсоюзов почтить павших.

О вчерашнем «тяжелом ранении» напоминал только небольшой кусок пластыря на шее в районе затылка. Он не скрывал хорошего самочувствия и настроения, а на все претензии отвечал, что «..реализует свое конституционное право на сбор информации и свободу передвижения».

Впрочем, только вмешательство полицейских спасло его и «группу поддержки» от реальной расправы со стороны возмущенных людей, пришедших к Дому Профсоюзов почтить память погибших там четыре года назад одесситов.



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