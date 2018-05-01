Вместо транспарантов - реальная работа: Социалисты и ветераны АТО восстанавливают дома на Донбассе

В советские времена Первое мая ассоциировалось с флагами и транспарантами - в этот день людей выводили на демонстрации, чтобы создать видимость «всенародного празднования». Некоторые политические силы до сих пор организуют в этот день массовые акции. Но Социалистическая партия Украины и Всеукраинский союз ветеранов АТО решили начать новую традицию празднования Первого мая – не демонстрацией, а реальной помощью людям, пострадавшим от войны на востоке страны.

1 мая ветераны АТО и социалисты отремонтировали дом пенсионерки Евгении Кучмы в пгт. Ольгинка Волновахского района Донецкой области. «Пока некоторые ходят с флагами и выкрикивают затасканные лозунги, мы работаем. «Мир, труд, май» ... Вот он, труд», - говорит председатель СПУ Илья Кива.

Прошлым летом в дом пенсионерки попал снаряд. Им с мужем повезло остаться в живых. Но дом серьезно пострадал - стены, пол и крыша покрылись дырами. «Я стояла у плиты. Когда «прилетело», я зажала уши руками и подумала: «только бы не ранение, лучше погибнуть». Бог миловал. Но зимовать в разрушенном доме было сложно», - рассказывает Евгения Георгиевна. Стены и пол пенсионеры «подлатали» сразу после разрушения дома - помогли соседи. Но крыша так и оставалась разрушенной - на то, чтобы ее перестелить у пенсионеров просто не было средств. Поэтому, когда социалисты привезли стройматериалы и начали работу, супруги очень обрадовались. «У каждого своя работа, но помогать людям - такая цель каждого из нас. Мы помогали им, когда воевали на фронте, помогаем и сейчас», - отметил ветеран АТО Константин Баханов. Председатель Соцпартии и Всеукраинского союза ветеранов АТО Илья Кива знает эти места еще с тех времен, когда защищал страну на фронте. «В 2014 году я со своими собратьями защищал здесь Украину с оружием в руках. Сегодня мы вернулись сюда с рабочими инструментами - чтобы помочь людям наладить мирную жизнь. Мы должны показывать жителям прифронтовых территорий, что украинские военные готовы приходить на помощь всегда - не только с автоматами, но и с молотками», - сказал Кива. Поселок Ольгинка расположен практически на линии фронта, а потому его жители постоянно испытывают тревогу за свою жизнь и целостность своих домов. Поэтому тот факт, что социалисты начали кампанию по ремонту разрушенных домов, они восприняли с энтузиазмом. Не дождавшись помощи от государства, жители прифронтовых территорий рады тому, что его функции взяли на себя ветераны АТО и Социалистическая партия Украины. «Это первый, но однозначно не последний наш проект помощи жителям прифронтовых территорий. Решили начать с Ольгинки. Считаю, что нужно начинать не «везде понемногу», а поэтапно делать в любом месте «под ключ». Восстановили один поселок - идем к другому. Чтобы не было больше разрушенных домов, в которых не понятно, как живут люди. Сегодня пришло время показать людям, что военные умеют не только разрушать, но и созидать», - убежден Илья Кива.

Социалисты намерены и в дальнейшем помогать жителям прифронтовых территорий, пострадавших от обстрелов со стороны сепаратистов. Ведь любая война рано или поздно заканчивается миром. Следовательно, СПУ стремится обеспечить людям, живущим на свободных от сепаратистов территориях, полноценную мирную жизнь уже сегодня.