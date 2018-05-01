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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесским правоохранителям обеспечили мир в городе 2 мая, но своего сотрудника не уберегли

Категория: Новости


  Благодаря активным превентивным действиям, одесским полицейским удалось обеспечить общественный порядок. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил руководитель ГУНП Дмитрий Головин.

Однако, как выяснилось, своего сотрудника от нападения полицейские уберечь не смогли. По информации пресс-службы ГУНП, инцидент произошел в Киевском районе, где на родной из строек возник конфликт между пайщиками и представителями застройщика.

Когда туда прибыл наряд полиции, один из участников конфликта напал на него и нанес несколько ударов. В результате двадцати трех летний сотрудник госпитализирован, а двадцати семилетний напавший на него гражданин задержан.

В результате возбуждено производство по двум статьям УК Украины- 345 (насилие в отношении работника правоохранительных органов) и 296 (хулиганство). За совершенное деяние злоумышленнику грозит пребывание в «местах, не столь отдаленных» на срок до семи лет.



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