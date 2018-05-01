Одесский Припортовый завод за три года подешевел в десять раз

Об этом в соцсетях сообщил заместитель директора предприятия Николай Щуриков. По его словам, на новом этапе приватизации начальная цена завода определена в размере всего пятидесяти четырех миллионов долларов. Это в десять раз меньше, чем всего три года назад.

Напомним, что в 20016 годку ОПЗ дважды пытались выставить на торги, однако неудачно- не нашлось адекватных покупателей.

Отметим, что причиной падения интереса к одному из крупнейших предприятий по производству аммиака и карбамида в Восточной Европе стала скандальная атмосфера, созданная вокруг предприятия при активном участии тогдашнего губернатора одесской области Михаила Саакашвили.