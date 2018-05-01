В Одессе необходимо поставить памятник погибшим в ходе трагических событий 2 мая 2014 года людям

Такое убеждение высказал в ходе посещения нашего города лидер Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

По его словам, «…к сожалению одесский руководитель обманывает горожан, уже на протяжении нескольких лет говоря об установке памятного знака погибшим 2 мая 2014 года, но так этого и не сделал!»

Напомним, что вопрос об установке памятного знака погибшим в ходе трагических событий 2 мая 2014 года обсуждается на протяжении, по меньшей мере, двух лет.

Согласно наиболее общественно приемлемому варианту предполагается установить два памятных знака – на пересечении Дерибасовской и Соборной площади, где были отмечены первые жертвы трагедии 2 мая и на Куликовом поле возле Дома Профсоюзов, где заживо сгорели более срока человек. Однако как бы то ни было, дальше разговоров дело пока не идет.