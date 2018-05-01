Одесский баскетбольный клуб "Динамо" завоевал золото на чемпионате Украины

Одесский мужской баскетбольный клуб "Динамо" завоевал титул сильнейшей команды высшей лиги чемпионата Украины.

В финальной серии с ивано-франковской «Говерлой» подопечные Олега Юшкина заставили понервничать своих болельщиков, поскольку после победы в первом домашнем матче проиграли во втором.

Ехать в Ивано-Франковск при счете 1:1 — непростое испытание, но наши земляки сделали все для того, чтобы выиграть золотые медали досрочно.

Первую гостевую встречу одесситы начали просто фантастическим образом, выиграв стартовый игровой отрезок (29:11). Вторую четверть «динамовцы» проиграли (15:20), но а третьей просто нокаутировали своего оппонента (32:16). По сути, все в этой встрече было решено, однако в четвертом периоде гости позволили хозяевам сократить отставание лишь на два балла (17:19). В итоге — разгромная победа «Динамо» со счетом 93:66.

Второй матч также принес успех подопечным Олега Юшкина, которые вновь выиграли первую и третью четверти, во второй уступили, а третью свели к ничьей. Таким образом, наши земляки одержали третью победу — 78:74 (26:19, 11:20, 20:14, 21:21), а с ней и «золото» чемпионата Украины.

Отметим также, что капитан одесситов Ярослав Скрипец получил приз лучшего игрока высшей лиги.

Добавим, что это — пятый успех баскетбольных команд из Одесской области в завершившемся сезоне, ведь ранее Кубок Украины и серебряные медали Суперлиги завоевал одесский женский «ИнтерХим», а южненский «Химик» стал вторым в Кубке страны и третьим — в мужской Суперлиге.