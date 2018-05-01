Новую взлетную полосу в Одессе хотят запустить в 2019 году

Строительство новой взлетно-посадочной полосы на территории Одесского аэропорта хотят завершить в 2019-м году. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время своего визита в Одесскую область.

По его словам, сейчас проводятся земельные работы, после чего рабочие перейдут к цементно-бетонным. Общая стоимость строительства новой взлетно-посадочной полосы — примерно 1,2 млрд грн, но пока правительство выделило только 500 млн грн.

«По технологическому процессу реально, чтобы в 2019 году мы запустили аэропорт полноценно. Главное — чтобы было своевременное финансирование и не подвели компании, которые производят там работы», — сказал министр.

Он добавил, что аэропорт Одессы должен стать «Южной гаванью для Украины».

Напомним, 6 сентября Кабмин принял решение выделить деньги на взлетно-посадочную полосу в Одессе. В сентябре 2017-го премьер-министр Украины вместе с главой Одесской ОГА и мэром Одессы заложили капсулу строительства новой взлетки.