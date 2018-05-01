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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Министерство инфраструктуры начинает решительное наступление на перегуженные фуры на дорогах

Категория: Новости


Министерство инфраструктуры начинает решительное наступление на перегуженные фуры на дорогах

   Причем знаковая роль отводится Одесской области. 

Как рассказал в ходе общения с журналистами министр инфраструктуры Владимир Омелян, «обеспечение весового контроля является буквально жизненной необходимостью, поскольку в противном случае новое дорожное покрытие будет уничтожаться практически за год!»

Для обеспечения борьбы с перегрузами министерство инициирует не только увеличение числа стационарных и передвижных пунктов весового контроля, но и обеспечение присутствия на них не только сотрудников «Укртрансбезопасности», но и представителей общественных организаций.

Это должно способствовать преодолению коррупционной составляющей, которая, по его словам, к сожалению, по прежнему имеет место.

Кроме того, для того чтобы окончательно решить проблему перегруза на дорогах, министерство намерено провести работу с руководством элеваторов и операторов морских портов, чтобы те не принимали фуры с существенным превышением допустимых весовых параметров. Именно это, по мнению министра, может оказаться наиболее эффективной й мерой в решении проблемы перегруза. И, как следствие, в сохранении дорожного покрытия на украинских трассах.

 



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