Министерство инфраструктуры начинает решительное наступление на перегуженные фуры на дорогах

Причем знаковая роль отводится Одесской области.

Как рассказал в ходе общения с журналистами министр инфраструктуры Владимир Омелян, «обеспечение весового контроля является буквально жизненной необходимостью, поскольку в противном случае новое дорожное покрытие будет уничтожаться практически за год!»

Для обеспечения борьбы с перегрузами министерство инициирует не только увеличение числа стационарных и передвижных пунктов весового контроля, но и обеспечение присутствия на них не только сотрудников «Укртрансбезопасности», но и представителей общественных организаций.

Это должно способствовать преодолению коррупционной составляющей, которая, по его словам, к сожалению, по прежнему имеет место.

Кроме того, для того чтобы окончательно решить проблему перегруза на дорогах, министерство намерено провести работу с руководством элеваторов и операторов морских портов, чтобы те не принимали фуры с существенным превышением допустимых весовых параметров. Именно это, по мнению министра, может оказаться наиболее эффективной й мерой в решении проблемы перегруза. И, как следствие, в сохранении дорожного покрытия на украинских трассах.