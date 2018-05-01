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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одним из важнейших приоритетов для Министерства инфраструктуры является реконструкция трассы «Одесса-Рени»

Категория: Новости


Одним из важнейших приоритетов для Министерства инфраструктуры является реконструкция трассы «Одесса-Рени»

  Об этом сообщил в ходе пребывания в Одессе министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, эта дорога была одной из худших в стране и необходимо обеспечить окончание ее реконструкции уже до конца нынешнего года.

Министр пообещал обеспечить финансирование работ, прежде всего из средств дорожного фонда.

Напомним, что еще в конце прошлого года обещание полностью закончить реконструкцию жизненно важной для Одесского региона трассы «Одесса-Рени» обещал и губернатор области Максим Степанов.



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