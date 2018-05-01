На юге Украины будут строить не асфальтовые, а бетонные дороги?

О такой перспективе рассказал на встрече с одесскими журналистами министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, для юга Украины были бы более экономичны дороги не с асфальтовым, а бетонным покрытием, поскольку именно это покрытие лучше выдерживает перепады температур, а следовательно, является намного более долговечным.

По его словам, сейчас китайская компания строит такую трассу в районе Житомира, и если этот эксперимент будет успешным, то дорога с таким покрытием может быть построена между Одессой и Херсоном.

Этот участок будет составной частью международной трассы, соединяющей южные регионы страны с западной границей и являющейся важнейшим транспортным коридором. Правда, никаких конкретных сроков реализации этой идеи министр не привел.