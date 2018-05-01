В Одесской области массовое отравление людей на свадьбе

В селе Нерубайское на свадьбе в ресторане «Изольда» отравились 20 человек, среди которых ребенок 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

В ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» зарегистрировали групповое заболевание острой кишечной инфекцией.Предварительный диагноз: пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

Сначала в больницу обратилось 20 человек, спустя 3 дня их количество увеличилось до 36.

Стало известно, что 27 и 28 апреля в ресторане «Изольда» праздновали две свадьбы на 84 и 60 человек, а также юбилей на 22 человека.

У 13 больных при обследовании нашли сальмонеллу. Остальные лабораторные исследования еще продолжаются.

В результате проверок представители Госпродпотребслужбы нашли ряд нарушений в заведении: самовольное перепрофилирование помещения магазина в кафе на 150 мест с нарушением санитарных требований, несоблюдение технологии приготовления, сроков и режимов хранения продуктов.

Работа кафе приостановлена. Сейчас ищут поставщиков еды для дальнейшего расследования. Нацполиция в Одесской области проинформирована о случившемся.