В Килии объявили о результатах выборов городского головы

В четверг, 3 мая, Килийская городская избирательная комиссия опубликовала решение о результатах выборов городского головы.

Из 10 тыс. 767 избирателей, пришедших на выборы, 6160 проголосовали за Павла Бойченко, - рассказала Надежда Павлова, председатель городской избирательной комиссии.

За кандидата от Аграрной партии Александра Кучеренко было отдано 2459 голосов. За Игоря Лиманского, кандидата от «Батькивщины», проголосовал 1551 избиратель. А за кандидата от «Самопомощи» Наталью Маркелову – 196 человек.

Официальные результаты выборов депутатов в городской совет ОТГ будут объявлены в пятницу, 4 мая.

"По предварительным данным, в городской совет проходят три партийные организации: «БПП "Солидарность», Аграрная партия и «Батькивщина». Больше всех голосов у партии «Солидарность», – рассказала Н. Павлова.

Однако о количестве депутатов от каждой из этих политсил в совете комиссия сможет сказать только после принятия официального решения.

На своих страницах в социальных сетях "БПП «Солидарность» и Аграрная партия опубликовали предварительные результаты выборов в горсовет по собственным данным. Согласно информации "БПП", от нее в совет проходят 18 кандидатов. Аграрная партия объявила, что их представители займут 8 мест в совете. Соответственно, «Батькивщине» достается 8 депутатских мандатов. Всего в Килийском городском совете будут заседать 34 депутата.

На выборах в Килийскую ОТГ явка была рекордно высокой. Из 21 тысячи 985 избирателей, внесенных в списки, проголосовали 10767 человек, или 48,9%.