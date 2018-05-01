Достижения и успехи факультета журналистики Одесской Юракадемии за пять лет

Факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» отпраздновал пятый День рождения.

Что такое пять лет в нашей жизни? Этот период ребенок из новорожденного превращается в человека, научившегося выражать собственное мнение, крепко стоящего на ногах, и готовящегося к поступлению в школу – вступлению в новый этап своей жизни.

О становлении факультета журналистики НУ «ОЮА» рассказывает декан факультета Татьяна Кузнецова.

Нас часто называют «самым юным факультетом», но я считаю, что пять лет работы – это значимый отрезок пути. У нас уже состоялся первый выпуск бакалавров, за это время мы открыли две специализации – «журналистика» и «реклама и PR», открыли магистратуру «международная журналистика», аспирантуру «пути социальных коммуникаций», и в этом году мы открываем заочное отделение. С этой точки зрения – сделано очень много. Кроме того, у нас есть грантовые международные проекты: мы не первый год сотрудничаем с такими серьезными структурами, как Организация Объединенных Наций, управление Верховного комиссара по правам человека, в этом году мы реализуем грантовый проект по «языку вражды» - изучаем мониторинг, мы организовали летнюю школу с широко известным проектом «Гугл Украина» и ряд других проектов, что свидетельствует, что за эти пять лет мы нашли не только партнеров, а друзей, которые нам помогают во многих проектах, и уже некоторые наши ребята, реализуя эти проекты, побывали за рубежом. Это, например, Наташа Касьяненко, победитель международных конкурсов по журналистским расследованиям - студентка, которая сегодня стоит в плеяде лидеров журналистских расследований Украины. С высоты реализованных проектов мы можем гордиться проделанной работой. Показатель любого вуза – его выпускники. Наши ребята, еще будучи студентами, уже реализовали себя, работая в различных проектах. Одной из серьезных основ нашего успешного развития является то, что мы функционируем на базе Национального университета «Одесская юридическая академия». Когда я в начале нашего сотрудничества рассказала президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову, каким я вижу формат факультета журналистики, он не только поддержал эту инициативу, но и зачастую опережает ее. Вот такая поддержка – дорогого стоит.

— говорит Татьяна Васильевна.

В этот день было вручено множество наград: награждали победителей в секционных заседаниях, студентов за лучший научный доклад; были отмечены ребята, которые уже сегодня активно работают в журналистике, отстаивают гражданскую позицию и выделяются качеством материалов. Были грамоты за участие в олимпиадах, за научные работы, участие во всеукраинских конкурсах, активную работу на факультете и другие номинации.

В рамках длящегося несколько дней праздника-фестиваля гостем факультета стал генсек Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикардо Гутьеррес.

К приезду высокого гостя запланирована панельная дискуссия с участием журналистов разных регионов, на которой выступят лучшие студенты, занимающиеся проблемами свободы слова и «языка вражды».

От имени столичного вуза поздравил коллег Владимир Литвиненко, доцент кафедры журналистики и новых медиа института журналистики Киевского университета им. Бориса Гринченко. Он вручил декану журфака НУ «ОЮА» памятный подарок и Почетную грамоту института «За развитие журналистики и журналистиковедения».

Школа журналистики при Национальном университете «Одесская юридическая академия» еще молодая, но с Татьяной Васильевной мы знакомы давно. По откликам киевских коллег я знаю, что школа журналистики Юракадемии опережает многие другие факультеты с более давней историей. Выпускники бакалаврата уже работают на ведущих киевских и одесских каналах. Хорошо, что наша журналистика развивается, и здорово, что преподают молодые практикующие наставники, которым легче наладить контакт со студентами. Одной из прогрессивных «фишек» факультете является фестиваль социальной рекламы, благодаря которому в Одессу съезжаются участники из регионов, и наши студенты, делясь своим опытом, воспринимают опыт Одесской юридической академии. — сказал Владимир Литвиненко.

Пять лет назад Одесская юридическая академия была вузом с устойчивой положительной репутацией. Не только в Одессе, но и далеко за ее пределами было известно, что президент вуза, народный депутат Сергей Васильевич Кивалов – человек, не принимающий скоропалительных решений. Все его замыслы масштабны, имеют широчайшую перспективу и всегда успешно реализуются. И вот, было принято очередное решение: Юракадемия должна готовить квалифицированных журналистов, в том числе и правозащитного направления.

Яна Липкан - студентка 5 курса. У себя дома, в Вознесенске Николаевской области, Яна от друзей, изучающих в НУ «ОЮА» юридические специальности, узнала о наборе на открывающийся факультет журналистики.

Когда мы поступали, была лишь надежда, основанная на добром имени вуза, что все сложится хорошо. Сейчас это все осуществилось, и я в полном восторге от того, что учусь на факультете журналистики, ведь здесь у нас есть и база практики, которую мы проходим, применяя в жизни полученные знания. К счастью, у нас на факультете можно получить знания в разных областях журналистики: печатной, теле- и радиожурналистики. Это все я изучила, попробовала и определила свой выбор – это печатная и интернет-журналистика. Наши преподаватели – практикующие журналисты, которые не просто дают теоретические знания, а передают нам свои навыки. Они сразу приглашают нас к себе на работу, чтобы показать, как это работает в жизни. Поэтому после выпуска и даже во время учебы мы уже можем работать как полноценные сотрудники СМИ. — говорит Яна.

Сейчас мы запустили новый проект «институт наставничества», в рамках которого мы уже учимся преподавать. Это для нас своего рода педагогическая практика, где мы передаем свои знания и навыки младшему поколению на их языке. Чтобы они могли вливаться в работу крупных изданий, понимая, как нужно действовать, чтобы хорошо себя проявить. Например, я уже работаю в консалтинговой компании полного цикла.

Журналистика — это особый вид духовно-практической деятельности, опирающийся на публицистику — специфический род литературы, которая рассматривает текущую действительность преимущественно под социальным углом зрения.

Говорит Роман Клейн, студент третьего курса и журналист телеканала «Репортер»:

Журналистика – это на самом деле огромный стимул работать над собой и широчайшее поле для саморазвития. Потому что ты можешь попробовать себя не только в качестве писателя или журналиста, снимающего материал – ты можешь попробовать себя и в качестве кинорежиссера, и SMM-щика. Это способ развить новые навыки, раскрыть в себе новые возможности. Работа журналиста дает возможность познакомиться с невероятными людьми, понять их мышление и ретранслировать их точку зрения на наш мир широкой публике. Факультет журналистики, на котором я учусь, помогает нам формировать в себе и окружающих такие качества как толерантность, лояльность, нацеливает нас на донесение до людей качественной и правдивой информации.

В тот день было много сюрпризов: презентации студенческих авторских работ, концерт, угощение. Атмосфера была насыщена радостью, дружелюбием, творческим весельем.