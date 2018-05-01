Влияние новых медиа: настоящее и будущее современной журналистики

Свежий взгляд на профессию журналиста, современные и модные жанры, эксперименты и расследования, развитие IT-СМИ и собственные открытия. Уже 5 лет Факультет журналистики Одесской Юракадемии готовит практикующих репортеров, видеооператоров и даже режиссеров. В рамках юбилея университет посетил председатель Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, прошли шахматный турнир и брейн-ринг, а также ставшая уже традиционной международная конференция «Влияние новых медиа: междисциплинарный поход».

Мы проводим конференцию ежегодно со дня создания факультета журналистики. 5 лет назад Сергей Васильевич Кивалов принял решение открыть на базе нашего университета факультет журналистики. Обсуждая его создание, мы решили что, поскольку это будет в определённой степени творческий факультет, в его рамках обязательно должны быть созданы эксклюзивные проекты, которые будут интересны студентам. Тогда мы приняли решение организовать научно-практическую конференцию, посвящённую новым медиа, ведь на тот момент подобных научных конференций не проводилось ни в одном вузе страны. Первая такая конференция увенчалась уверенным успехом, и мы решили проводить её на ежегодной основе. — рассказала декан факультета журналистики Одесской Юракадемии, профессор Татьяна Кузнецова.

Международная конференция уже в пятый раз прошла при поддержке Управления верховного комиссара по правам человека ООН и Национального союза журналистов Украины. Проблемы свободы слова и языка вражды в СМИ со студентами обсудил Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес и профессор Брюсельского свободного Университета Флоренс Ле Кам. Иностранные гости были впечатлены уровнем подготовки студентов и материально-технической базой университета. Отметим, что во время первого визита Рикардо Гутьерреса в Одесскую Юракадемию с президентом ВУЗа Сергеем Киваловым была достигнута договорённость о создании Центра правовой защиты журналистов – совместного проекта Юракадемии и Европейской федерации журналистов.

Я считаю, что Юракадемия должна быть вовлечена в этот процесс. Нам следует также привлечь академический сектор, профессорский сектор, союз журналистов и самих журналистов на индивидуальном уровне. Мы должны построить это сотрудничество на нескольких уровнях - академия, профессура и индивидуальный уровень.

В форуме, посвящённом новым медиа, приняли участие молодые ученые, аспиранты и журналисты-практики из Украины и зарубежных стран. Доклады многих участников несли в себе не только видение проблем современной журналистики, но также и содержали важные практические советы для медийщиков:

Журналистика, в принципе, сейчас развивается очень быстрыми темпами и особенно ее цифровой формат, поэтому за трендами надо следить, ведь удержать аудиторию с каждым днем становится все труднее и труднее. Современным медиа необходимо идти в ногу с техническим прогрессом и придумывать всё новые и новые способы заинтересовать свою аудиторию.



Следует особо отметить активное участие студентов Одесской Юракадемии в международной конференции «Влияние новых медиа: междисциплинарный поход». Студентка 4 курса факультета журналистики Яна Самко подготовила доклад на тему выхода фотожурналистики за пределы привычных рамок. В своём докладе она рассказала о возможностях новых форматов изображений, благодаря которым фотографию можно показывать открыто, чтобы аудитория смогла увидеть её как она хочет, а не так, как её хочет преподнести автор. Яна акцентировала внимание на практической пользе участия будущих журналистов в данной конференции.

В первую очередь, это новые знания, новый опыт, обмен информацией не только среди наших журналистов и студентов, но также и общение с медиакспертами из зарубежных стран, которые делятся своими знаниями и своим опытом. На мой взгляд, это огромный плюс для нас, поскольку у нас появляется возможность выходить на качественно новый уровень западной журналистики. Сейчас большое внимание уделяется новым медиа, буквально каждый день появляется какое-то новое направление – это и развитие социальных сетей и различные блоги, видеоблоги и подобные мероприятия помогают понять журналистам, какие проблемы и какие тенденции существуют в журналистике на сегодняшний день и дают толчок искать пути их решения.

Стоит отметить, что уже с первого курса студенты факультета журналистики имеют возможность проходить стажировку в ведущих всеукраинских и региональных СМИ. Среди них более ста информационных интернет - порталов и газет, около пятидесяти радиокомпаний и телеканалов, таких как «Интер», «1+1», «СТБ», «Новый телеканал», «Первый национальный», «Зеркало недели», «Голос Украины» и другие. Кроме того, постоянную базу практики составляют самые рейтинговые телеканалы города Одессы «Репортер», «Третий Цифровой», «Академия», «Здоровье», всеукраинская общественно-политическая газета «Слово», «Вечерняя Одесса», радио «Одесса-мама», «Европа плюс», «Просто Радио». При кафедре журналистики работают две учебные теле- и радиостудии, где студенты в реальных условиях отрабатывают практические навыки работы журналиста, создают и записывают собственные программы и проекты.



На базе факультета создана «Творческая мастерская» – современная площадка для проведения различных мастер-классов и лекций, имеется свое коворкинговое пространство. А также действует Лаборатория прикладных PR-технологий, в которой студенты могут не только познакомиться с новинками мировых PR-технологий, но и принять участие в их разработке. В плошлом году факультет открыл новую магистерскую программу: «Международная журналистика», где для обучения студентов привлекаются ведущих европейские специалисты в сфере журналистики и PR-технологий.