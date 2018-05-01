В полиции сообщили подробности убийства американского пастора

Пастора протестантской церкви, который прибыл в Одессу для проповедей, убили двое выходцев из кавказского региона.

Правоохранители выяснили, что ранее судимый мужчина, который неоднократно обращался к проповеднику за помощью заранее спланировал нападение вместе со своими приезжими знакомыми. Проникнув в дом иностранца, они связали его, после чего начали бить и душить шнуром.

Причиненные повреждения оказались несовместимыми с жизнью - мужчина умер от асфиксии. Завладев деньгами и другими ценными вещами убитого, нападавшие с места происшествия скрылись.

По данному факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой). В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.