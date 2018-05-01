В Одесской области киберполиция обнаружила фиктивный сайт земельного кадастрового бюро

Работники Причерноморского управления Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Одесской разоблачили двух местных жителей 19 и 22 лет.

Злоумышленники, создав фиктивный Интернет-ресурс «kadastor [.] In.ua», обманывали граждан.

Полицейские установили, что один из сообщников создал и администрировал мошеннический веб ресурс, а другой - проводил все операции. На созданном сайте мошенники указали регистрационные данные реального предприятия «Земельное кадастровое бюро», что и не вызывало сомнений у пользователей ресурса. Сайт отличался от реального оформлением и доменным именем.

Обычно, с помощью этого сайта граждане пытались оплатить услуги кадастрового бюро за оформление и получение бесплатной земельного участка на территории Одесской области.

Для реализации своих преступных намерений, злоумышленники изготавливали собственноручно фиктивные договоры с использованием реквизитов предприятия «Земельное кадастровое бюро» и скрепляли их поддельной мокрой печатью.

Работники полиции провели несколько санкционированных обысков по месту жительства и в так называемом «офисе» мошенников. По их результатам правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, образцы мокрых печатей, договоры в электронной форме и черновые записи.

В настоящее время полицейские установили 15 человек, которые стали жертвами мошеннических действий злоумышленников. По всем фактам полицейские начали уголовные производства по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Работники киберполиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать о деятельности такого рода мошеннических сайтов в подразделение с помощью формы обратной связи на сайте Департамента киберполиции.