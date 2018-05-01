Полиция открыла уголовное производство на лидера Правого сектора за антисемитские призывы 2 мая

В Одессе открыли производство касательно нарушения расового, национального равноправия граждан во время акций, которые прошли в городе 2 мая. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В т.ч. на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция. По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч. 1 ст. 161 "Возбуждение расового, национального равноправия граждан", - сообщил Аваков.

Напомним, 2 мая в Одессе состоялись памятные мероприятия к 4 годовщине трагедии на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, а националисты провели марш "Украинского порядка".

Лидер одесской организации "Правого сектора" Татьяна Сойкина во время митинга заявила: "На будущее мы верим, мы уверены в том, что наведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж... дам, не олигархии".

Затем видео выложили в Facebook в соцсети оно вызвало возмущение.

Напомним, более 50 американских конгрессменов обратились к Госдепу США с письмом, в котором выражают обеспокоенность в связи с ростом антисемитизма - искажения Холокоста в Европе, особенно в Польше и Украине.