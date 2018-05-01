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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Директору лагеря «Виктория» продлили пребывание в СИЗО

Категория: Новости

Директору лагеря «Виктория» продлили пребывание в СИЗО

  Сегодня Киевский районный суд Одессы продлил на два месяца содержание в СИЗО директору коммунального детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну, в котором во время пожара погибли три несовершеннолетние воспитанницы хореографического коллектива «Адель».

В сегодняшнем судебном заседании прокуратура заявила ходатайство о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Сторона защиты, в свою очередь, была против удовлетворения указанного ходатайства и настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. Выслушав мнение участников процесса, суд продлил обвиняемому меру пресечения до 3 июля.


Источник: Факты



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