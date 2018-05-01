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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесский единый диспетчерский центр «Скорой помощи» охватывает» новые районы Одесского региона

Категория: Новости


Одесский единый диспетчерский центр «Скорой помощи» охватывает» новые районы Одесского региона

  По информации директора центра Елены Теряевой, накануне он распространил работу еще на два района области –Ренийский и Килийский.

Таким образом, по словам директора, работа цента уже охватывает десять районов и восемь городов областного подчинения. И его услугами могут пользоваться 1,9 миллиона жителей области.

Напомним, что сразу после открытия в конце марта, этот центр охватывал только три города- Одессу, Черноморск и Южный.

Однако уже тогда губернатор области Максим Степанов, обещал что до конца года распространит покрытие на всю территорию области.



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