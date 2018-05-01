Одесская полиция начала уголовное производство в отношении лидера местных «правосеков» за антисемитизм!

Как сообщает пресс-служба ГУНП, производство начато по факту высказываний лидера областного отделения «Правый сектор» Татьяны Сойкиной, сделанных ею во время проведенного накануне националистами т.н. «марша украинского порядка».

Тогда, выступая на импровизированном митинге, Татьна Сойкина заявила, что «…уверена, что мы наведем настоящий украинский порядок, как в Одессе, так и по всей Украине. И Украина будет принадлежать украинцам, а не ж..ам!»

Эти высказывания возмутили еврейскую общину Одессы, которая, собственно и обратилась в полицию и СБУ по этому поводу. И вот по информации ГУНП, полиция отреагировала оперативно и уже начала производство по статье 161 УК Украины (намеренное нарушение равноправия граждан, в зависимости от их национальной и расовой и религиозной принадлежности).

Отметим, что на этот возмутительный случай уже отреагировал лично министр внутренних дел Арсен Аваков, который на своей странице в соцсетях прокомментировал этот случай. И, по его словам, «…подобные антисемитские призывы, как вчера в Одессе, в Украине абсолютно недопустимы! Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция!»