Рыбпатруль зафиксировал 57 нарушений правил рыболовства за неделю

Одесским рыбоохранным патрулем в период с 26 апреля по 2 мая было зафиксировано 57 нарушений правил рыболовства. Об этом сообщили в Управлении Госрыбагентства в Одесской области.

Во время незаконного вылова и сбыта патрульные изъяли 604 кг рыбы, а также было конфисковано 119 запрещенных орудий лова. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 60,9 тыс. грн.

27 апреля на р. Дунай во время рейда патрулем совместно с полицией была остановлена лодка. При осмотре в пластиковых ящиках было обнаружено 50 кг сельди без соответствующих документов. Все запрещенные к вылову биоресурсы изъяты.

28 апреля в г. Измаил был остановлен трактор с прицепом. При досмотре выяснилось, что 32-летний житель Одесской области в емкости перевозил 300 кг карпа и 100 кг белого амура. Нарушитель не смог предоставить соответствующих документов.

30 апреля возле стационарного поста полиции «Два столба» рыбоохранные патрульные совместно с полицией разоблачили гражданина на автомобиле «Газель». В салоне авто было обнаружено и изъято 9 кг карпа и 5 кг сельди. Рыба изъята.

По данным фактам были составлены протоколы по ч.1 ст. 88 КУоАП (Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях).