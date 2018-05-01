С сегодняшнего дня трамваи маршрутов №1 и №7 снова следуют до традиционной для них конечной остановки

Работы по реконструкции транспортной развязки у Пересыпских мостов вошли в завершающую стадию.

Это позволяет уже с сегодняшнего дня, с 4 мая, возобновить движение трамваев по разворотному кольцу на конечную остановку по улице Одария под Пересыпским мостом. Сюда после длительного отсутствия "возвращаются" маршруты №1 и №7, которые с октября 2017 года ходили до конечной остановки Херсонский сквер.

Маршрут №12, который сейчас следует от Слободки до Лузановки, сохраняет остановку в две стороны у перекрестка улицы Балковской со спуском Маринеско.