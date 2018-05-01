Одесские полицейские задержали жителя Херсона, который украл автомобиль у местного жителя

В полицию обратился одессит, который сообщил, что двое мужчин под угрозой ножа и применив физическое насилие завладели его имуществом.

Прибыв по вызову, правоохранители установили обстоятельства происшествия.

Выяснилось, что нападавшие - жители Херсонщины, которых потерпевший собирался нанять для проведения ремонтных работ. Обсудить условия будущей работы мужчины решили на улице Балковской. Во время разговора один из правонарушителей направил в сторону потерпевшего нож и приказал отдать ценные вещи. Мужчина попытался оказать сопротивление, получил удар по голове и потерял сознание.

Придя в себя, он обнаружил отсутствие мобильного телефона, портмоне с документами и кредитными картами, и ключей от своего автомобиля «VOLKSWAGEN GOLF». Самого транспортного средства на месте тоже не оказалось.

О происшествии мужчина сразу же сообщил в полицию.

В действие был введен оперативный план «Перехват». В течение часа правоохранители нашли похищенный автомобиль: он ехал по проспекту Добровольского.

Заметив патрульных, злоумышленники попытались скрыться. Одному из них это удалось: во время преследования он на ходу выскочил из машины. Сейчас полицейские устанавливают место его нахождения и принимают меры по задержанию.

Сообщник, руководивший чужой машиной, был задержан. Понимая, что избежать встречи с полицейскими не удастся, он пытался избавиться от похищенного портмоне. Однако вещественные доказательства были изъяты, а сам злоумышленник - доставлен в Суворовский отдела полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.