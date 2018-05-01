Лидер "Правого сектора" решила попросить прощения у одесситов

Лидер одесской организации "Правого сектора" Татьяна Сойкина со своей страницы в Facebook попросила прощения у тех, кого она обидела своей фразой "Украина будет принадлежать украинцам, а не ж...м, не олигархии. Слава Украине!" во время «Марша украинского порядка», прошедшего в Одессе 2 мая. Но далеко не все их приняли.

"Во-первых, я хочу попросить прощения у всех, кого обидела эта фраза. Во-вторых, подчеркиваю, что под "жидами" я не имела в виду евреев, ведь обвинять НВР "Правый сектор" в антисемитизме - абсурд, вот почему:

1. Мы четко различаем понятия "евреи" и "жиды". Первые - представители дружественной нации. Те, кто вместе с нами борется за Украину и ее будущее. Вторые - те, кто относится к олигархических кланов и руководствуясь своими меркантильными интересами грабит и уничтожает Украину.

2. Еще Степан Бандера подчеркивал, что у нас дружеское отношение к представителям других народов, которые бок о бок с нами строят Украинское Соборное Самостоятельное Государство.

3. Одесский "Правый сектор" поддерживает директора Одесского художественного музея - Александра Ройтбурда. Ведь он является настоящим патриотом нашей страны.

4. Наш центр всегда осуждал вандализм в отношении памятника Жертвам Холокоста.

5. Среди нашего членства является евреи. Также они есть и в боевых подразделениях, не может не вызывать у меня безграничного уважения», - обяснила Татьяна Сойкина.

Многие представители одесской интеллигенции уже дали своей ответ Сойкиной.