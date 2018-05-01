В Б-Днестровском из окна выпал крокодил

В городе Белгород-Днестровский (Одесская область) с балкона пятого этажа жилой многоэтажки выпал крокодил длиной около полутора метров.

Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского отдела Национальной полиции в Одесской области.

Животное выжило. После падения оно было в шоке и лежало на асфальте, не пытаясь убежать. Полицию вызвал владелец крокодила.

По приезду копов выяснилось, что мужчина, державший крокодила в квартире на пятом этаже, выпустил питомца на балкон подышать воздухом. После этого крокодил каким-то образом смог выбраться через окно балкона.

"Никогда еще нашим сотрудникам не приходилось иметь дело с такими животными. Но оперативники смогли поймать его, связать и вернуть владельцу живым и здоровым", - рассказали в полиции.

Теперь правоохранителди будут выяснять, с какой целью мужчина завел крокодила в квартире. Соседи же утверждают, что летом мужчина возит своего питомца к морю и на нем зарабатывает. По их словам, также у него живет дома экзотический попугай.

Теперь хозяина экзотических питомцев могут привлечь к административной ответственности.