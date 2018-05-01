Министерство инфраструктуры намерено всерьез заняться проблемой обеспечения безопасности дорожного движения

Об этом в ходе пребывания в Одессе сообщил министр Владимир Омелян.

По его словам, в первую очередь возглавляемое им ведомство считает необходимым уделить внимание организации и реконструкции пешеходных переходов, обновить разметку, обозначить «островки безопасности» и вообще принять меры к тому, чтобы водители были вынуждены снижать скорость в местах, где дороги переходят пешеходы. Правда, о каких именно мерах идет речь, министр не уточнил.

Напомним, что на трассе «Одесса-Киев» наиболее аварийноопасным является именно участок, проходящий через Одесскую область.

По утверждению губернатора Максима Степанова, это может быть связано с тем, что это участок находится в относительно хорошем состоянии, и многие автомобилисты здесь «разгоняются» чтобы компенсировать время, потраченное на других участках.