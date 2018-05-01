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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

На приобретение жилья для детей сирот в Одесской области направят более шестидесяти миллионов гривен

Категория: Новости


На приобретение жилья для детей сирот в Одесской области направят более шестидесяти миллионов гривен

  Как сообщает пресс-служба областной администрации, на эти цели пойдут средства государственной субвенции в размере почти шестьдесят два миллиона гривен.

Как отметил вице-губернатор Сергей Колебошин, районным администрациям дано указание в ближайшее время подготовить предложения по приобретению жилья для этой категории населения. А для утверждения этих предложений в области создается специальная комиссия.

Отметим, что по имеющейся информации две трети выделенной суммы пойдет на приобретение жилья для детских домов семейного типа.

Напомним, что в прошлом году жильем в Одесском регионе было обеспечено сто девяносто детей-сирот, что стало самым высоким показателем в стране.



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