В Одессе орудуют малолетние воровки

Девочки-цыганки идут на «охоту» группами по 5-7 человек, делая вид, что они студентки или туристки. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

Работают воровки очень быстро и незаметно. Выбрав жертву, они следят за ней, пока не дойдут до светофора, остановки, рынка или магазина.

Окружив человека с разных сторон, одна часть девочек отвлекает его, другие же в это время воруют телефоны, кошельки и другие ценные вещи.

Воровки были замечены в центре, на углу Екатерининской и Ланжероновской, а также на Новом рынке.

Полиция Одессы просит жителей быть внимательными и осторожными.