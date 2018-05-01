В нынешнем сезоне на одесских пляжах будет работать двадцать спасательных постов

Об этом рассказал журналистам заместитель начальника КУ «Спасательно-водолазная служба» Алексей Лаптев.

По его словам, девять из них будут расположены в пляжной зоне Киевского района, семь- Суворовского и четыре- Приморского. Все посты полностью обеспечены спасателями.

Всего задействовано сорок постоянных работников и более шестидесяти - сезонных. Все прошли обучение и готовы к выполнению своих обязанностей.

В распоряжении спасателей двадцать семь плавсредств. Но в случае необходимости будет привлекаться скоростные плавсредсвта с расположенных поблизости пунктов проката. Соответствующие договоренности уже заключены.