Президент подарил подарок семье из Саратского района

4 мая 2018 председатель Саратской райгосадминистрации А. Лобан посетил с Пшеничное, где по поручению Президента Украины вручил Людмиле Ткачевой корову, которая уже в ближайшее время станет настоящей кормилицей для многодетной семьи.

«Помогите приобрести корову, у меня нет таких средств, а собственного молока не хватает для вскармливания детей. Вы моя последняя надежда!», – именно с такой просьбой обратилась к Президенту Украины Петра Порошенко Людмила, которая в августе прошлого года родила двоих мальчиков.

В письме к главе государства женщина рассказала о трудном материальном положении и проблемы с содержанием пятерых детей. Кроме новорожденных близнецов, у Людмилы есть еще трое малолетних детей, посещающих школу и детский сад. Семья получает социальную помощь – 1720 грн. на месяц. Конечно, этих средств не хватает даже на питание, не говоря уже о других насущных потребностей, таких как проведение ремонта в доме, который фактически находится в аварийном состоянии.

Впрочем, в обращении к Порошенко П.А. Людмила Ткачева попросила не денег, ведь они имеют свойство быстро заканчиваться, а именно корову – для того, чтобы иметь возможность длительное время кормить семью и, возможно, получать определенную прибыль.

Семья дала будущей кормилице красивое имя – Рябина.