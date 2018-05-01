В Одессе обсудили новые изменения в процессуальном законодательстве

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась панельная дискуссия судебных экспертов, посвященная актуальным вопросам изменения процессуального законодательства. Мероприятие прошло при поддержке Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
По словам его директора Артёма Рипенко, главная цель мероприятия - широкое обсуждение изменений в законодательстве, касающихся экспертной деятельности:
В конференции приняли участие адвокаты и юристы со всей страны. Они уверены, что без совместной работы судебных экспертов и адвокатов построить устойчивую систему правосудия в нашей стране довольно сложно.
Во время активного обсуждения судебные эксперты и адвокаты находили новые пути для преодоления проблем, которые существуют во время досудебного расследования. Также Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз отчитался о проделанной работе.
Следует подчеркнуть, что Научно-исследовательский институт судебных экспертиз уже не впервые сотрудничает с Одесской Юракадемией.
Отметим, что на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» по инициативе его президента, академика Сергея Васильевича Кивалова два года назад было создано уникальное в своем роде подразделение — Научно-экспертный центр. Данное подразделение занимается проведением научных экспертиз, разработкой проектов нормативных актов, готовит на основе научного анализа предложения к существующим проектам нормативных актов по заказу органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, граждан, предоставляет правовую помощь в организации малого и среднего бизнеса, юридическое сопровождение хозяйственной деятельности.
Также задачами Научно-экспертного центра является проведение юридических экспертиз документов (договоров, соглашений и т.д.), содействие в организации научно-практических семинаров, практикумов, тренингов, разработка и внедрение программ и мероприятий, направленных на повышение уровня правовой образованности населения, сотрудничество с научными и общественными организациями Украины и зарубежья. Важными направлениями работы Центра являются осуществление маркетингового, информационного и правового обеспечения научно-инновационной деятельности, содействие патентно-лицензионному обеспечению и стандартизации научной продукции, создание и правовое сопровождение технологических парков, бизнес-инкубаторов и других инновационных структур.