В Одессе обсудили новые изменения в процессуальном законодательстве

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась панельная дискуссия судебных экспертов, посвященная актуальным вопросам изменения процессуального законодательства. Мероприятие прошло при поддержке Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

По словам его директора Артёма Рипенко, главная цель мероприятия - широкое обсуждение изменений в законодательстве, касающихся экспертной деятельности:

Целью планируемого обсуждения будет внесение изменений в законодательство об экспертной деятельности, уголовно-процессуальное законодательство, изменений в другие кодексы и впоследствии правоприменительной практики, которая уже сложилась на сегодняшний день.

В конференции приняли участие адвокаты и юристы со всей страны. Они уверены, что без совместной работы судебных экспертов и адвокатов построить устойчивую систему правосудия в нашей стране довольно сложно.

Новый процессуальный кодекс существенно расширил возможности судебной экспертизы. Адвокаты, как и эксперты, должны поработать над тем, чтобы выработать единую практику, единый подход к тому, как эти возможности по проведению судебных экспертиз будут реализованы на практике. Все мы хотим качественного правосудия. И качественное правосудие зависит, в том числе, и от качественной работы всех участников процесса. То есть это не только судья, это и адвокат, и прокурор, и что очень важно - судебный эксперт.

— отметил заместитель председателя областного совета адвокатов Андрей Костин.

Во время активного обсуждения судебные эксперты и адвокаты находили новые пути для преодоления проблем, которые существуют во время досудебного расследования. Также Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз отчитался о проделанной работе.

Цель моего участия в этом мероприятии - узнать, какие именно изменения произошли в новом законодательстве, услышать комментарии ведущих юристов, адвокатов. Для меня, как для судебного эксперта, это представляет большой интерес, поскольку полностью применительно к моей работе. В частности, сама процедура проведения судебной экспертизы имеет под собой определённую правовую основу, которую судебный эксперт, исходя из своих профессиональных обязанностей, должен знать досконально. — рассказал судебный эксперт Юрий Куцов.

Следует подчеркнуть, что Научно-исследовательский институт судебных экспертиз уже не впервые сотрудничает с Одесской Юракадемией.

С Национальным университетом «Одесская юридическая академия» у нас сложились партнерские отношения, подписано соглашение о сотрудничестве между нашим Научно-исследовательским институтом и Одесской Юракадемией, периодически мы проводим наши мероприятия на базе университета, и более того, на сегодняшнем мероприятии будет присутствовать профессорско-преподавательский состав кафедры криминалистики, с точки зрения и с позиций учёных они расскажут нам о новинках, которые уже нас коснулись и которые нас ожидают в ближайшее время.

— добавил директор Научно-исследовательского института судебных экспертиз Артём Рипенко.

Отметим, что на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» по инициативе его президента, академика Сергея Васильевича Кивалова два года назад было создано уникальное в своем роде подразделение — Научно-экспертный центр. Данное подразделение занимается проведением научных экспертиз, разработкой проектов нормативных актов, готовит на основе научного анализа предложения к существующим проектам нормативных актов по заказу органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, граждан, предоставляет правовую помощь в организации малого и среднего бизнеса, юридическое сопровождение хозяйственной деятельности.

Также задачами Научно-экспертного центра является проведение юридических экспертиз документов (договоров, соглашений и т.д.), содействие в организации научно-практических семинаров, практикумов, тренингов, разработка и внедрение программ и мероприятий, направленных на повышение уровня правовой образованности населения, сотрудничество с научными и общественными организациями Украины и зарубежья. Важными направлениями работы Центра являются осуществление маркетингового, информационного и правового обеспечения научно-инновационной деятельности, содействие патентно-лицензионному обеспечению и стандартизации научной продукции, создание и правовое сопровождение технологических парков, бизнес-инкубаторов и других инновационных структур.