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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Одесские правоохранители разоблачили мужчину, который совершил несколько краж в течение месяца

Категория: Новости

Одесские правоохранители разоблачили мужчину, который совершил несколько краж в течение месяца

  Злоумышленник тщательно готовился к каждому преступлению. Днем он присматривался к мопедам, припаркованным на автостоянках и у жилых домов, а уже ночью шел на «дело». Таким образом он похитил пять мопедов, которые потом перепродал.

Благодаря оперативной информации личность подозреваемого удалось установить, и его задержали. Преступник оказался со стажем — ранее он уже был судим по аналогичным статьям.

Также правоохранители успели изъять у мужчины один мопед, который он еще не успел продать.

Угонщику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.


Источник: Волнорез



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