Одесские правоохранители разоблачили мужчину, который совершил несколько краж в течение месяца

Злоумышленник тщательно готовился к каждому преступлению. Днем он присматривался к мопедам, припаркованным на автостоянках и у жилых домов, а уже ночью шел на «дело». Таким образом он похитил пять мопедов, которые потом перепродал.

Благодаря оперативной информации личность подозреваемого удалось установить, и его задержали. Преступник оказался со стажем — ранее он уже был судим по аналогичным статьям.

Также правоохранители успели изъять у мужчины один мопед, который он еще не успел продать.

Угонщику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.