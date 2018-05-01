В Одессе состоится награждение победителей конкурса на звание «Личность года» и «Событие года»

7 мая 2018 года в 17:00 во Всемирном клубе одесситов состоится награждение победителей конкурса на звание «Личность года» и «Событие года».

Проведение в Одессе ежегодного конкурса было инициировано президентским советом Всемирного клуба одесситов в конце 2016 года.

Конкурс проводится с целью определения и поощрения лучших представителей и реализованных проектов в сфере культуры и искусства, способствующих развитию города, его творческого потенциала, формированию традиций, имиджа Одессы в Украине и за ее пределами.

Решение о лауреатах по итогам прошедшего года было принято на президентском совете Всемирного клуба одесситов (ВКО).

Победителями первого конкурса, результаты которого были объявлены в феврале 2017 года, стали:

«Личность года – 2016» - композитор, музыкант, импровизатор, президент Клуба высокой музыки, общественный деятель и педагог Юрий Кузнецов.

«Событие года - 2016» - II Международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы».

Призы победителям минувшего года вручит президент Клуба Михаил Жванецкий.

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Всемирный клуб одесситов (ВКО) – сообщество людей, объединенных общей целью: установления и развития связей между одесситами, независимо от фактического места проживания и гражданства, консолидации и координации усилий одесситов в целях возрождения и сохранения города Одессы.

Члены Клуба – писатели, художники, журналисты, музыканты, актеры, ученые, архитекторы, бизнесмены, общественные деятели, зарекомендовавшие себя хранителями и последователями традиций нашего города.

За более чем четверть века жизни и работы Клуба его членами и друзьями было инициировано, создано и реализовано большое количество проектов в разных сферах. Это литературные конкурсы и музыкальные фестивали, сотни художественных выставок и презентаций книг, десятки памятных знаков, международных акций и проектов.