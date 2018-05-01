СБУ проводит обыски в райотделах полиции Запорожья

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в райотделах полиции и местных прокуратурах Запорожья.

Сообщается, что обыски в Коммунарском, Шевченковском, Днепровском и Вознесеновском райотделах полиции и местных прокуратурах проводят сотрудники СБУ и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Следственные действия проходят по делу о превышении служебных полномочий. Силовики ищут информацию о так называемых "делах-многоэпизодниках". Речь идет о тех случаях, когда в основном лица без определенного места жительства берут на себя чужие преступления.

Издание допускает, что обыски связаны со вчерашним назначением нового начальника запорожской полиции, которым стал Сергей Комиссаров.

Кроме того, по обновленной информации, обыски также проходят по делу о сбыте наркотических веществ. Предполагается, что наркозависимые за "дозу" соглашались взять на себя чужие преступления.