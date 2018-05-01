США начинает высказывать недовольство по отношению к антисемитской Украине

Посольство США в Украине заявило о своем разочаровании недавними проявлениями антисемитизма и ненависти в Одессе и Львове. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости", - сказано в сообщении.

Недавно член партии Свобода, депутат горсовета Марьяна Батюк была уволена с должности замдиректора школы за хвалебный пост в Facebook об Адольфе Гитлере. Сама Батюк утверждает, что ее блог взломали.

2 мая в Одессе во время проведения правыми организациями "Марша украинского порядка" руководитель Правого сектора в Одессе Татьяна Сойкина допустила публичное антисемитское высказывание. Полиция открыла производство по ч.1 ст.161 (Нарушение расового, национального равноправия граждан) УК.

Напомним, что все больше политиков США считают, что в Незалежной героизируют пособников нацизма, в том числе уничтожавших евреев. В частности, 57 американских конгрессменов подписали письмо к Госдепу, в котором выражается беспокойство в связи с ростом антисемитизма в Европе. Речь преимущественно идет об Украине и Польше.