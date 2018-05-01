Порошенко пообещал что реакция на нетерпимость будет мгновенной

Президент Украины Петр Порошенко осудил антисемитские высказывания лидера одесской ячейки «Правого сектора» Татьяны Сойкиной.

Об этом Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине — как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе. Украинская власть решительно реагирует на любые попытки посеять вражду в нашем обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной. Украина — не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства», — написал Порошенко.