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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Порошенко пообещал что реакция на нетерпимость будет мгновенной

Категория: Новости

Порошенко пообещал что реакция на нетерпимость будет мгновенной

  Президент Украины Петр Порошенко осудил антисемитские высказывания лидера одесской ячейки «Правого сектора» Татьяны Сойкиной.

Об этом Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине — как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе. Украинская власть решительно реагирует на любые попытки посеять вражду в нашем обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной. Украина — не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства», — написал Порошенко.


Источник: Odessa online



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