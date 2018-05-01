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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Бывшего руководителя районной организации ГСЧС отстранили от должности

Категория: Новости


При чем уже от новой…

Киевский районный суд Одессы в ходе рассмотрения дел о трагедии в пансионате «Виктория» принял решение отстранить от должности бывшего начальника Киевского районного отделения ГСЧС Валерия Дьяченко, который был отстранен от этой должности еще сразу после пожара в «Виктории» и переведен на пост заместителя начальника шестого пожарно-спасательного отряда.

Однако суд принял решения отстранить его и от этой должности. При этом ходатайство защиты с просьбой не лишать человека работы, поскольку у него на содержании жена и ребенок, было оставлено было отклонено.

Согласно судебному решению чиновник отстранен от работы на два месяца. На тот же срок в качестве меры пресечения ему избран ночной домашний арест. Подсудимый обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Напомним, что в результате пожара, который произошел в «Виктории» в середине сентября, погибли три несовершеннолетние девочки.



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