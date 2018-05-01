10-11 мая в одесских учебных и дошкольных учреждениям рекомендовано изменить режим работы

По данным пресс-службы мэрии, департамент образования и науки рекомендует руководству школ организовать для учащихся экскурсии и спортивные соревнования. А программу предлагается догнать «…за счет уплотнения учебного материала, использования дистанционной и других форм организации образовательного процесса».

Что же касается детских садиков, то родителям рекомендовано на эти дни по возможности оставить детей дома. Однако по заявкам тех родителей, которым не с кем оставить ребенка в дошкольных учреждениях будут образованы дежурные группы.

Напомним, что «Инфоксводоканал» предупредил об отключении водоснабжения в трех районах города – Приморском, Киевском и Малиновском с 9 утра 10 мая по 12 часов дня 11 мая. Это объясняется необходимостью проведения работ по введению в эксплуатацию нового водовода.