 
Информация к новости
  • Просмотров: 450
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

10-11 мая в одесских учебных и дошкольных учреждениям рекомендовано изменить режим работы

Категория: Новости


По данным пресс-службы мэрии, департамент образования и науки рекомендует руководству школ организовать для учащихся экскурсии и спортивные соревнования. А программу предлагается догнать «…за счет уплотнения учебного материала, использования дистанционной и других форм организации образовательного процесса».

Что же касается детских садиков, то родителям рекомендовано на эти дни по возможности оставить детей дома. Однако по заявкам тех родителей, которым не с кем оставить ребенка в дошкольных учреждениях будут образованы дежурные группы.

Напомним, что «Инфоксводоканал» предупредил об отключении водоснабжения в трех районах города – Приморском, Киевском и Малиновском с 9 утра 10 мая по 12 часов дня 11 мая. Это объясняется необходимостью проведения работ по введению в эксплуатацию нового водовода.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 