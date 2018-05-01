О современном искусстве замолвите слово

Одесский художественный музей представил своим посетителям выставку Влады Ралко «Анатомия». Выставка «Анатомия», как и следует из названия, содержит изображения человеческих тел различной степени расчленения. Ничего, кроме естественной реакции омерзения и брезгливости, подобное зрелище вызвать у здорового человека не может.

Инициатором выставки выступил известный говнописец, сделавший человеческие экскременты предметом искусства не только в переносном, но и в самом прямом, натуральном смысле, Александр Ройтбурд, теперешний и.о. директора Одесского художественного музея.

Цель своего прихода в музей он не скрывает – это арт бизнес в его разных проявлениях. Торговец во храме искусства, он тонко учуял конъюнктуру, продвигаемую западной пропагандой последние сто лет. Ведь еще футуристы, до начала первой мировой войны намеренно разрушали изобразительные средства живописи, раскрывающие содержание художественного образа до такой степени, за которой наступает распад и полная дегуманизация. Для чего все это делается, спросите вы? Причины этому, как минимум две – политика и бизнес.

Политику интересует бесструктурное управление массами, архитектура и изобразительное искусство, они всегда творили символы власти, которые и правят миром. Выйдя из иконописи, современная живопись не утратила свойства портала, связующего зрителя с миром, проводником в который выступает художник. Вот почему в старину доминировали религиозные сюжеты, настраивающие человека на высокий лад, гармонизирующий его внутренне состояние.

Сегодня мы наблюдаем целенаправленную политику депопуляции, т.е. снижения количества населения. Это мировая тенденция. Кроме реформы образования и медицины вырождению и разложению должно способствовать и так называемое современное искусство. А для того, чтобы повысить эффективность воздействия на общество, современному искусству придается статус в виде демонстрации его в ведущих музеях в сопровождении дорогостоящих рекламных кампаний. И тут на помощь приходит арт бизнес, как непревзойдённая способность капитализма из всего извлекать выгоду в том числе и из политической целесообразности.

Арт бизнес, как и любой бизнес, построен по принципу: «купил дешевле – продал дороже», а, чтобы этот принцип работал, необходимо сформировать устойчивый спрос на сомнительные предметы современного искусства. Для этого была создана целая сеть экспертного сообщества, которая кормится вокруг арт аукционов наиболее известными из которых являются Sotheby's и Christie's.

У нас в стране пока такая отлаженная система по пропихиванию современного искусства в мозг состоятельных коллекционеров пока не создана. «…они (коллекционеры) предпочитают покупать беспорядочно, «под настроение» и «по-черному». Многих из них очень интересует, подорожает ли художник, которого они покупают…», - рассказывает в одном из интервью Влада Ралко.

Так что у нас в стране все еще относительно невинно, пока во всяком случае.