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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе задержан серийный грабитель, который так зарабатывал на «хлеб насущный»

Категория: Новости / Происшествия


В Одессе задержан серийный грабитель, который так зарабатывал на «хлеб насущный»

Сотрудники Малиновского отдела полиции задержали человека, который за двое суток ограбил сразу три объекта - две аптеки и киоск. Причем все они расположены на одной улице!

Как выяснилось, тридцати трех летний злоумышленник избрал для своего преступного промысла улицу Космонавтов. После задержания было установлено, что злоумышленник был судим за незаконное обращение с оружием.

Как он пояснил после задержания, причиной его действий стало то, что он недавно освободился из мест лишения свободы, имеет на содержании малолетнего сына, а другим способом добывать средства к существованию просто не умеет.

Начато уголовное производство по статье 186 (разбой).



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