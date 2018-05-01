У одесских правоохранителей «урожайный день» на грабителей

По информации ГУНП, в Одессе правоохранители задержали преступную группу из трех человек, которые в Суворовском районе на улице Крымской ограбили одессита, отняв у него мобильный телефон и планшет.

А несколькими часами ранее в селе Фонтанка были задержаны еще двое злоумышленников, которые сорвали с шеи женщины золотую цепочку и попытались скрыться.

Все злоумышленники взяты под стражу, по каждому из эпизодов начато уголовное производство по статье 186 УК Украины (разбой).