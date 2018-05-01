В песчаной зоне 10-й станции Большого Фонтана никаких торговых объектов не будет

Как сообщает городского управление инженерной защиты территории и развития побережья, шатер с кафе с песчаной зоны пляжа 10 –й станции Большого Фонтана будет передвинут к подпорной стене, чтобы оно не мешало обзору и отдыху людей на песчаной зоне пляжа.

Напомним, что кафе там действует уже около десяти лет. И, по имеющимся данным, на момент открытия его владельцы смогли получить разрешительные документы.

Отметим, что вопрос о подготовке шатра с кафе к работе в песчаной зоне данного пляжа поднял депутат горсовета Денис Григорьев, что вызвало большой общественный резонанс.

Ведь ранее городские власти гарантировали, что никаких торговых объектов в песчаной зоне пляжей не будет.